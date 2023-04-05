Россия потребовала освободить митрополита Павла из-под домашнего ареста

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович заявил о необходимости немедленного освобождения митрополита Павла, находящегося под домашним арестом на Украине, и предоставления ему медицинской помощи.
Митрополит является наместником Киево-Печерской лавры и представляет каноническую Украинскую православную церковь. Россия выступает за защиту права на свободу вероисповедания и призывает к соблюдению данного права в данном случае.
На данный момент в Украине существуют несколько крупных православных церквей, в том числе Украинская православная церковь (Московский патриархат), Украинская православная церковь (Киевский патриархат) и Украинская автокефальная православная церковь. Вопрос о том, какая из них является канонической, вызывает дискуссии и споры как в Украине, так и за ее пределами.
МИД России требует освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Священнослужитель находится под домашним арестом
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