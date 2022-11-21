Петербуржцы просят Беглова оснастить новые вагоны метро не только USB-портами

Жители Санкт-Петербурга отреагировали на опрос губернатора Александра Беглова, в котором он обсуждает необходимость оснастить новые вагоны метро USB-зарядкой для мобильных устройств. Они отметили, что это не те проблемы, которыми должен озадачиваться глава города, и обратили внимание на отсутствие других удобств в якобы современных поездах.

В ходе работы над моделью поезда метро "Балтиец", разработанного специально для Санкт-Петербурга, Комтранс отказался от ряда современных элементов, таких как кондиционеры и розетки USB. Примечательно, что они были необходимыми условиями при обновлении автопарка наземного транспорта, но "подземки", видимо, это не коснулось.

Спустя неделю после запуска нового поезда "Балтиец", на своей странице в соцсети петербургский градоначальник решил все же спросить у горожан, нужны ли им USB-порты. В ответ петербуржцы сообщили, что там отсутствую более важные вещи, к примеру — кондиционеры, которые необходимы в жару.

Пользователи Сети также не исключили, что опрос Беглова может быть обычным пиар ходом.

Кроме того, они отметили неуместность опроса, когда вагоны уже закуплены.

Стоит отметить, что в Москве более 70% вагонов метро принадлежит к новому поколению и оснащено всеми необходимыми современными удобствами, в то время как износ подвижных составов Петербурга составляет более 50%.