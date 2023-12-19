С 3 по 8 января 2024 года участок метро между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" временно закроют

С 3 по 8 января 2024 года участок метро между "Новыми Черемушками" и "Октябрьской" Калужско-Рижской линии временно закроют для проведения работ по прокладке новой теплосети ПАО "МОЭК".

Закрытие направлено на обеспечение безопасности пассажиров и происходит в праздничные дни, когда плотность пассажиропотока ниже обычной. В это время будут предоставлены бесплатные автобусы КМ и повторный вход в метро. Пассажирам рекомендуется использовать альтернативные маршруты через другие линии метро, МЦК и наземный транспорт. Для поддержки пассажиров будут дежурить сотрудники ЦОМП, готовые предоставить необходимую информацию о маршрутах и путях следования, сообщает Москва24.