Движение поездов на МЦК восстановлено

Интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в направлении против часовой стрелки были восстановлены, как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. По словам представителя компании, в настоящий момент интервал движения установлен в норму и составляет четыре минуты.
Ранее было объявлено о временной остановке движения поездов МЦК в направлении против часовой стрелки между станциями "Деловой центр" и "Лужники" по техническим причинам. Позднее движение по этому участку возобновилось, однако с ограничением скорости, что привело к небольшим задержкам в движении поездов, следующих в противоположном направлении. В 13:31 движение поездов на участке МЦК от "Деловой центр" до "Лужники" было восстановлено в обычном режиме, и были предприняты меры для стабилизации интервалов движения в течение дня, сообщает ТАСС.
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