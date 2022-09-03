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Отказ от ночных смен в МССС может привести к заминкам при строительстве метро – эксперт
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  • Опубликована сегодня в 11:48

Отказ от ночных смен в МССС может привести к заминкам при строительстве метро – эксперт

Политолог и доцент СПбГУ Дмитрий Леви назвал "тревожным звоночком" отказ компании "Метрострой Северной столицы" (МССС) от ночных смен.

По мнению эксперта, сотрудников организации необходимо беречь, поскольку они действительно разбираются в том, как нужно строить станции метро в Санкт-Петербурге. Кроме того, Леви не исключил возможности, что подобные перестановки в МССС могут повлечь за собой заминки при строительстве новых "подземок" в будущем.

"Но заминки могут быть, не банкротство, но приостановки возможны, в таком случае город, государство должны будут вмешиваться, вводить внешнее управление, чтобы может быть решать проблемы с условным менеджментом, управлением, планированием, проектировками и так далее, но, чтобы работы, которые намечены, по которым уже есть чертежи, по которым понятен фронт работы, шли по плану, не замирали", - сказал политолог.

Ранее СМИ сообщили, что отказ от ночных смен в "Метрострое Северной столице" может быть связан с финансовыми проблемами компании. Сами сотрудники организации также не исключают этой версии, считая, что на них решили сэкономить.

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