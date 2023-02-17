В планах госкорпорации "Роскосмос" на 2026 год стоит пункт "создать "гидрометеорологический аппарата "Арктика-МП"". Об этом стало известно из заявления ведомства компании.

"[Аппарат] позволит получать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах Земли за счет увеличения количества спектральных каналов и улучшения пространственного разрешения получаемых изображений"

На данный момент, Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина изготавливает спутник "Арктика-М" №2, "запуск которого планируется в 2023 году