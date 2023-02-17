В планах госкорпорации "Роскосмос" на 2026 год стоит пункт "создать "гидрометеорологический аппарата "Арктика-МП"". Об этом стало известно из заявления ведомства компании.
"[Аппарат] позволит получать качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах Земли за счет увеличения количества спектральных каналов и улучшения пространственного разрешения получаемых изображений"
На данный момент, Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина изготавливает спутник "Арктика-М" №2, "запуск которого планируется в 2023 году
Захарова прокомментировала слова Нуланд о Нобелевской премии для Нетаньяху
По словам политика, она не знала, что решения за Нобелевский комитет принимает Белый дом
Потери Киева на кременском и артемовском направлениях почти равносильны
По предварительным данным, украинские войска каждые сутки теряют около 200 военнослужащих
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований
В Смольном не смогли обеспечить престиж профессии дворника
Объявленная Смольным реформа ЖКХ не повлияла на престиж профессии дворника.