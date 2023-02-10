Американские металлурги могут выступать основными бенефициарами военной помощи Украине. Об этом рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов.
По его словам, именно для крупных металлургических предприятий особо выгодно продолжение конфликта на Украине, потому что в этом случае они продолжат плотное сотрудничество с оборонными предприятиями США и Европы. Например, американские Arconic и Allegheny Technologies поставляют алюминиевые и титановые заготовки для производства боевых самолетов США, участвующих во всех мировых конфликтах.
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