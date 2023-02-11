"Мы, безусловно, будем мстить": Пригожин рассказал о действиях ЧВК "Вагнер" после расстрела пленных со стороны ВСУ

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что за жестокий расстрел военнопленных из ЧВК "Вагнер" месть в адрес ВСУ обязательно последует, но она будет совершена исключительно законными с точки зрения войны методами.
Бизнесмен прокомментировал опубликованное в интернете видео расстрела военными Вооруженных сил Украины российских военнопленных, а именно бойцов ЧВК "Вагнер".
"Мы, безусловно, будем мстить, но исключительно законными с точки зрения войны методами и уничтожать ещё большее количество врагов. Однако, если вы спрашиваете меня, будем ли мы расстреливать украинских военнопленных, то нет. ЧВК "Вагнер" уничтожает врагов исключительно во время боя. Расстреливать необходимо предателей", — заявил Пригожин.
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека считают, что опубликованный в соцсетях ролик, на котором украинские солдаты казнят российских военнопленных, является подлинным, и ничто не оправдывает этот поступок.
Ранее МИД РФ заявил, что расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Украины, а умалчивание этого факта со стороны международных структур просто постыдно.
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