Лионель Месси серьезно рассматривает возможность перехода в саудовский клуб Аль-Хиляль из французского ПСЖ. По информации авторитетного спортивного журналиста Фабрицио Романо, клуб с Ближнего Востока предложил Месси контракт с зарплатой в 400 миллионов евро в год.

По его словам, вероятность продолжения карьеры Месси в Саудовской Аравии возрастает, и после переговоров в марте эта вероятность достигла 50 на 50.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Месси покинет ПСЖ после окончания сезона, так как не согласен на предложенное клубом сокращение зарплаты на 75%. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 35-летнего футболиста была называлась Барселона.