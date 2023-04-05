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  • Опубликована сегодня в 13:01

Месси заманивают в Саудовскую Аравию многомиллионным контрактом

Лионель Месси серьезно рассматривает возможность перехода в саудовский клуб Аль-Хиляль из французского ПСЖ. По информации авторитетного спортивного журналиста Фабрицио Романо, клуб с Ближнего Востока предложил Месси контракт с зарплатой в 400 миллионов евро в год.

По его словам, вероятность продолжения карьеры Месси в Саудовской Аравии возрастает, и после переговоров в марте эта вероятность достигла 50 на 50.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Месси покинет ПСЖ после окончания сезона, так как не согласен на предложенное клубом сокращение зарплаты на 75%. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 35-летнего футболиста была называлась Барселона.

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