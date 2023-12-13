В России разрабатывается антишпионский мессенджер под названием "РОСА Мессенджер", который позиционируется как аналог Telegram. Проект создан отечественными специалистами из компании "НТЦ ИТ РОСА".

Мессенджер обладает уникальным функционалом, аналогичным Telegram, и предназначен для использования на российских телефонах, таких как Р-ФОН. Главным преимуществом, подчеркнутым в источнике, является защита от американских санкций, поскольку устройство производится в России, сообщает Ura.Ru.

Изначально предназначенный для бизнеса, мессенджер в перспективе будет доступен также для граждан. Планируется, что новый мессенджер и соответствующий ему смартфон будут обладать повышенной безопасностью по сравнению с импортными аналогами, так как инженеры компании разрабатывали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа. Презентация проекта запланирована на 18 декабря.