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В России разрабатывается антишпионский мессенджер под названием
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  • Опубликована сегодня в 16:09

В России разрабатывается антишпионский мессенджер под названием "РОСА Мессенджер"

В России разрабатывается антишпионский мессенджер под названием "РОСА Мессенджер", который позиционируется как аналог Telegram. Проект создан отечественными специалистами из компании "НТЦ ИТ РОСА".

Мессенджер обладает уникальным функционалом, аналогичным Telegram, и предназначен для использования на российских телефонах, таких как Р-ФОН. Главным преимуществом, подчеркнутым в источнике, является защита от американских санкций, поскольку устройство производится в России, сообщает Ura.Ru.

Изначально предназначенный для бизнеса, мессенджер в перспективе будет доступен также для граждан. Планируется, что новый мессенджер и соответствующий ему смартфон будут обладать повышенной безопасностью по сравнению с импортными аналогами, так как инженеры компании разрабатывали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа. Презентация проекта запланирована на 18 декабря.

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