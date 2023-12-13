В России разрабатывается антишпионский мессенджер под названием "РОСА Мессенджер", который позиционируется как аналог Telegram. Проект создан отечественными специалистами из компании "НТЦ ИТ РОСА".
Мессенджер обладает уникальным функционалом, аналогичным Telegram, и предназначен для использования на российских телефонах, таких как Р-ФОН. Главным преимуществом, подчеркнутым в источнике, является защита от американских санкций, поскольку устройство производится в России, сообщает Ura.Ru.
Изначально предназначенный для бизнеса, мессенджер в перспективе будет доступен также для граждан. Планируется, что новый мессенджер и соответствующий ему смартфон будут обладать повышенной безопасностью по сравнению с импортными аналогами, так как инженеры компании разрабатывали драйверы для всех аппаратных компонентов Р-ФОНа. Презентация проекта запланирована на 18 декабря.
Исследователи из США превратили миниатюрное подобие мозга человека в вычислительную машину
Ученые из США превратили трехмерную культуру нейронов в биокомпьютер, названный "Brainoware". Он использует массив электродов для отправки и приема информации в органоид мозга, демонстрируя способность решать задачи, такие как распознавание речи и расчет нелинейных уравнений.
Ученые: курение уменьшает объем мозга
Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что ежедневное курение связано с уменьшением объема мозга, а более интенсивное курение усиливает это уменьшение.
Врач-диетолог Мухина рекомендует соблюдать полуголод при гриппе и простуде
Марият Мухина отмечает, что рацион при заболеваниях ОРВИ должен исключать продукты, богатые питательными веществами, так как они тяжело воспринимаются ослабленным организмом. Мухина советует избегать мяса, сладкого чая и фруктов во время болезни, так как они могут негативно влиять на функциональность иммунных клеток.
Роскомнадзор объявил о начале противодействия поисковому роботу GPTBot от OpenAI
Роскомнадзор объявил о начале противодействия поисковому роботу GPTBot от OpenAI, предупредив российские хостинг-провайдеры о его потенциальной угрозе. В письме отмечается, что бот способен анализировать интернет-страницы, собирать данные об уязвимостях ресурсов и другую чувствительную информацию.