Роскомнадзор назвал девять иностранных мессенджеров, которых касаются новые нормы закона о защите информации. Среди них Telegram, WhatsApp и Viber.
Напомним, в конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг.
В частности через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.
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