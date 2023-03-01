Роскомнадзор назвал девять иностранных мессенджеров, которых касаются новые нормы закона о защите информации. Среди них Telegram, WhatsApp и Viber.

Напомним, в конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг.

В частности через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.