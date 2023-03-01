Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 74,8932
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.03.2023 : 79,5134
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 9:49

Госорганам и банкам запретили использовать Telegram

Роскомнадзор назвал девять иностранных мессенджеров, которых касаются новые нормы закона о защите информации. Среди них Telegram, WhatsApp и Viber.

Напомним, в конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг.

В частности через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.

Мир

Эрдоган пока лидирует в предвыборной гонке в Турции

По данным опроса, в котором приняли участие три тысячи человек, за Эрдогана прямо сейчас проголосовали бы 49,8 процента турецких граждан.

Читать полностью

Российские артиллеристы уничтожили вражеские "Акации" и "Гвоздики" в Херсонской области

В районе села Днепровское уничтожен взвод гаубиц 2С3 "Акация" с боекомплектом.

Читать полностью

Общество

В Госдуме поступило предложение об отмене ЕГЭ

Такая идя возникла в связи со скорым проведением образовательной реформы

Читать полностью

Путин подписал закон, который ограничивает использование иностранных слов

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации

Читать полностью

Новости