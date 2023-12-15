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В России начнут внедрять меры профилактики фетального алкогольного синдрома
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  • Опубликована вчера в 23:37

В России начнут внедрять меры профилактики фетального алкогольного синдрома

Концепция сокращения потребления алкоголя в России до 2030 года предполагает несколько ключевых направлений. Одним из них является внедрение мер по профилактике фетального алкогольного синдрома, что следует из официального документа, опубликованного на правовом портале, сообщает ТАСС.

В рамках этого направления концепции предусмотрены меры по разработке и внедрению профилактических действий, направленных на предотвращение фетального алкогольного синдрома. Также предусмотрено внедрение карты физических признаков хронической алкогольной интоксикации и других методических документов в больницах с различными специализациями для выявления алкогольных расстройств.

Другим важным аспектом концепции является повышение уровня знаний медицинского персонала о рисках, связанных с потреблением алкоголя, а также о возможностях оказания помощи пациентам, страдающим от злоупотребления алкоголем и алкогольной зависимостью. Документ также подчеркивает необходимость обеспечения бесперебойной работы больниц и их подразделений, предоставляющих наркологическую помощь, в выходные и праздничные дни, а также стремится улучшить материально-техническое обеспечение и кадровую составляющую этих организаций.

Общая цель концепции, утвержденной Правительством РФ, заключается в снижении заболеваемости, инвалидности и смертности, связанных с употреблением алкоголя. Итоговым показателем реализации концепции является снижение потребления этанола на душу населения до 7,8 литра к 2030 году.

Фетальный алкогольный синдром представляет собой отклонения в развитии ребенка, обусловленные употреблением матерью спиртных напитков во время беременности.

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