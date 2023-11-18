Астробиологи выявили потенциально обитаемые зоны на Меркурии

Американские астробиологи из Планетологического института в штате Аризона обнаружили доказательства наличия соляных ледников на полюсах Меркурия. Это указывает на возможное наличие обитаемых зон в глубинах самой горячей планеты Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в научном журнале "Planetary Science Journal" (PJS), сообщает Газета.Ру.

"Наше открытие дополняет другие недавние исследования, указывающие на наличие азотных ледников на Плутоне, что свидетельствует о том, что явление ледообразования охватывает самые разные области нашей Солнечной системы. Эти места играют ключевую роль, так как определяют, как летучие соединения, содержащиеся в них, воздействуют на планетарные ландшафты", — отметил главный автор статьи Алексис Родригес.

Ученые считают, что на Земле особые солевые соединения создают обитаемые зоны в самых экстремальных условиях, например, в пустыне Атакама в Чили. Наличие соли на Меркурии заставляет предполагать, что глубинные слои планеты могут быть более пригодными для жизни, чем ее обугленная поверхность с средней температурой около 179 °C, подвергаемая воздействию Солнца.

Исследователи предполагают, что соляные отложения на полюсах Меркурия могли возникнуть в прошлом благодаря воде. В этом сценарии высвободившееся в результате вулканической активности вещество временно создало на планете бассейны или небольшие моря жидкой воды или воды в сверхкритическом состоянии, то есть в виде чрезвычайно плотного и очень соленого пара. Затем вода испарилась или ушла в почву, оставив за собой толстый слой, в котором преобладают соли и глинистые минералы.