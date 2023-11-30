Центральный банк Дании объявил о выведении из обращения купюр номиналом в 1 тыс. крон ($146,28) после 31 мая 2025 года, ссылаясь на сложности в их использовании для розничной торговли и банков, а также несоответствие современным стандартам. Жителям страны предлагается либо потратить, либо обменять у них имеющиеся купюры до указанной даты, сообщает ТАСС.
Директор Центробанка Дании Кристиан Кеттель Томсен отметил, что помимо технических аспектов данное решение также направлено на борьбу с экономическими преступлениями, обязывая тех, кто обменяет большое количество купюр, предоставить объяснение происхождения наличных средств.
В перспективе, с 2028 по 2029 год, планируется выпуск новых купюр. Помимо 1 тыс. крон, из обращения также будут сняты другие купюры, выпущенные до 2009 года. Ожидается снижение допустимой верхней границы для наличных платежей с 20 тыс. крон ($2,9 тыс.) до 15 тыс. ($2,2 тыс.).
Все партии Верховной рады Украины подписали документ против выборов президента
Верховная рада подписала заявление, единогласно признав невозможность проведения парламентских и президентских выборов на Украине.
Боевое крыло ХАМАС заявило о своей причастности к нападению в Иерусалиме
Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", связанная с палестинским радикальным движением ХАМАС, объявила о своей причастности к нападению в Иерусалиме.
Глава Республики Крым объявил о назначении денежной компенсации пострадавшим из-за шторма
В связи с последствиями стихии, прокатившейся по территории Республики Крым, глава региона Сергей Аксенов объявил о предоставлении жителям денежной компенсаций.
В Воронеже представили восстановленные с помощью нейросетей картины
В результате использования нейросетей специалисты смогли воссоздать 14 произведений из коллекции художественного музея Воронежской области.