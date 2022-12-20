Бойца ЧВК "Вагнер" Меньшикова отказались хоронить с остальными военнослужащими

Обнародованы кадры с места захоронения, которое Смольный пытается выдать за "Аллею Доблести". Петербургские власти предлагают хоронить российских героев, погибших в СВО, на участке на задворках города.

Инициатива о создании самопального участка исходит от вице-губернатора Кирилла Полякова. Судя по кадрам с так называемой "Аллеи", предложенное им место представляет из себя необустроенный участок на задворках кладбища. Именно там, по мнению Полякова, должны покоиться тела людей, отдавших свою жизнь за защиту Родины.

Недавно администрация Северной столицы отказала в захоронении бойца ЧВК "Вагнер" Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Однако поднявшийся резонанс вынудил ее отреагировать. Вице-губернатор в одном из интервью заявил, что Смольный пытается согласовать похороны героя СВО. Но он забыл отметить, что городские власти ранее не хотели даже рассматривать данный вопрос, так как Меньшиков якобы не имеет отношения к армии России.

"Обращение от Героя России Андрея Трошева (стоял у истоков создания ЧВК, ныне общественный деятель. — прим. ред.) мы получили с просьбой похоронить погибшего на Аллее Славы. У нас нет такого места на Белоостровском кладбище и на других кладбищах тоже. Поступило обращение в администрацию города 12-го декабря. С заявителями связались и выслушали, что они хотят. На следующий день мы создали Аллею Доблести. На этой аллее можно хоронить всех, кто не является военнослужащими и сотрудниками спецподразделений", — сказал Поляков.

В ЧВК "Вагнер" не примут предложение захоронить Меньшикова на так называемой "Аллее Доблести". Инициатива Смольного дискредитирует статус Аллеи Славы и не является надлежащим местом для захоронения защитников России.