Врач Шарапова объяснила, почему мужчины живут меньше женщин

Врач Шарапова объяснила, что мужчины живут меньше женщин из-за скопления висцерального жира в области внутренних органов. В отличие от женщин, у которых жир накапливается под кожей благодаря высокому уровню эстрогена, у мужчин он скапливается вокруг органов, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач подчеркнула, что снижение этого разрыва в продолжительности жизни возможно через ответственное отношение к здоровью, которое включает регулярные диспансеризации для выявления потенциально опасных заболеваний на ранних стадиях, сообщает News.Ru.
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