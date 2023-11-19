Генетик Крутовский объявил, что Y-хромосома, определяющая мужской пол, может в будущем исчезнуть

Генетик Константин Крутовский объявил, что Y-хромосома, определяющая мужской пол, может в будущем полностью исчезнуть. В таком случае с использованием инъекций или геномного редактирования на стадии эмбрионального развития можно будет полностью изменить пол, воздействуя на первичные половые признаки. Этот механизм может интегрироваться в геном, передаваться по наследству и, в конечном итоге, заменить Y-хромосому, в случае ее утраты в процессе человеческой эволюции, уточнил генетик, сообщает Правда.Ру.

Крутовский отметил, что генетическое наследование у человека характеризуется строгим хромосомным типом. Присутствие XY влечет за собой рождение мужчины, а XX — женщины, обеспечивая стабильное соотношение один к одному в виде. Однако ученый подчеркнул, что в реальности рождается немного больше мальчиков из-за различных факторов.

Кроме того, существует еще один метод регулирования пола — дозовый метод. Путем изменения экспрессии определенных генов можно воздействовать на развитие как самцов, так и самок. Крутовский отметил, что такой дозовый эффект может быть применен и для регулирования пола у людей, а искусственное воздействие на пол человека с использованием этого метода также является возможным. Это может быть достигнуто путем увеличения активности определенных генов, запуская развитие в мужском направлении. Такие воздействия могут осуществляться инъекциями и поддерживаться в течение определенного времени или фиксироваться как постоянные с помощью геномного редактирования. Если это происходит на ранних стадиях развития до полового созревания, формирование первичных половых признаков будет соответствовать выбранному полу, отличаясь от текущего представления о переходе от одного пола к другому, подчеркнул Крутовский.