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Психолог Зродникова дает советы по улучшению памяти
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  • Опубликована сегодня в 19:23

Психолог Зродникова дает советы по улучшению памяти

Психолог Ольга Зродникова дает советы по улучшению памяти, а также подчеркивает, что умеренный стресс может положительно влиять на запоминание.

Одним из способов улучшить память является "доращивание помидоров" — создание условий для естественного развития памяти, подобно выращиванию растений.

Другой метод — "очистить флешку" через эмоциональное окрашивание информации и многократные повторения.

Третий способ — "выпустить ретривера", что подразумевает восстановление информации из памяти.

Четвертый способ — использование умеренного стресса для активации гормона кортизола, улучшающего память.

Пятый совет — остановиться и "зависнуть", предоставив время для консолидации памяти, сделав перерывы в интенсивной учебе, сообщает Газета.Ру.

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