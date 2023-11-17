Ученые из области нейробиологии разработали специальный белок, который улучшает память

Ученые из области нейробиологии разработали специальный белок, который улучшает функцию памяти, что может послужить основой для создания лекарства от деменции и болезни Альцгеймера.

Группа римских биологов провела изысканный эксперимент, придумав способ включения и выключения фермента LIM-киназа 1, ключевого в работе синапсов при обучении и запоминании. Результаты прорывного исследования были опубликованы в ведущем научном журнале Science Advances, сообщает Аргументы И Факты.

Уже давно ученые изучают процессы памяти конкретно, а не как абстрактное явление. По их мнению, запоминание — это быстрое создание новых контактов между нейронами через синапсы, структуры, через которые передается возбуждение от одной нервной клетки к другой. Электронная микроскопия позволяет изучать эти процессы в деталях, раскрывая секреты памяти.

В эксперименте старым крысам с низкой синаптической пластичностью и плохой памятью приделали генетический выключатель к ферменту LIM-киназа 1. Путем воздействия антибиотика рапамицина, обладающего свойствами геропротектора, на несколько часов активировали фермент, что способствовало интенсивному образованию дендритных шипиков и улучшению памяти. По окончании действия препарата память возвращалась к прежнему состоянию.

Это исследование открывает новые перспективы для разработки препаратов, направленных на лечение заболеваний мозга с потерей памяти. Важным следующим этапом станет проверка эффективности подхода на экспериментальных моделях нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Авторы исследования подчеркивают, что для использования этой технологии на людях требуется провести дополнительные исследования.