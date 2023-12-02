Причина отсутствия детских воспоминаний у людей была объявлена в сообщении Live Science

Профессора психологии Патрисия Бауэр из Университета Эмори и Нора Ньюкомб из Университета Темпл пояснили, что отсутствие детских воспоминаний обусловлено тем, что в раннем возрасте человек не может формировать сложные нейронные структуры для обработки информации. Это связано с незрелостью гиппокампа и коры головного мозга.
Бауэр подчеркнула, что лишь после достижения двухлетнего возраста ребенок начинает объединять разрозненные детали событий в сложные нейронные структуры и формировать общую картину.
Ньюкомб согласилась с коллегой, отметив, что использование эпизодической памяти у маленьких детей слишком трудоемко. Более того, это может мешать им усваивать семантические знания, необходимые для повседневной жизни, сообщает Общественная Служба Новостей.
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