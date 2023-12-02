Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.12.2023 : 89,7619
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.12.2023 : 97,9126
Причина отсутствия детских воспоминаний у людей была объявлена в сообщении Live Science
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 22:49

Причина отсутствия детских воспоминаний у людей была объявлена в сообщении Live Science

Профессора психологии Патрисия Бауэр из Университета Эмори и Нора Ньюкомб из Университета Темпл пояснили, что отсутствие детских воспоминаний обусловлено тем, что в раннем возрасте человек не может формировать сложные нейронные структуры для обработки информации. Это связано с незрелостью гиппокампа и коры головного мозга.

Бауэр подчеркнула, что лишь после достижения двухлетнего возраста ребенок начинает объединять разрозненные детали событий в сложные нейронные структуры и формировать общую картину.

Ньюкомб согласилась с коллегой, отметив, что использование эпизодической памяти у маленьких детей слишком трудоемко. Более того, это может мешать им усваивать семантические знания, необходимые для повседневной жизни, сообщает Общественная Служба Новостей.

Мир

ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ

ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечена самая быстро растущая эпидемия ВИЧ в мире, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Читать полностью
Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году

Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году

Около 700 тыс. россиян посетили Пхукет в 2023 году, что является рекордным показателем среди иностранных туристов. Об этом сообщило генеральное консульство России в Пхукете.

Читать полностью

Общество

WhatsApp внедрил новую функцию в закрытых чатах — секретные коды

WhatsApp внедрил новую функцию в закрытых чатах — секретные коды

Пользователи теперь могут установить пароль для беседы, обеспечивая дополнительный уровень безопасности, особенно в случае несанкционированного доступа к их смартфону.

Читать полностью
Кардиолог оценил новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%

Кардиолог оценил новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%

Новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%, оценил кардиолог Вадим Закиев. Он подчеркнул, что пока неизвестно, насколько этот препарат будет эффективен и безопасен в реальной клинической практике.

Читать полностью

Новости