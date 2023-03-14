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  • Опубликована сегодня в 19:53

В центре Мелитополя взорвался автомобиль, один человек получил ранения

В центре Мелитополя в районе рынка на улице Кирова взорвался автомобиль, начиненный примерно килограммом взрывчатки в тратиловом эквиваленте. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших и ущербе уточняются, передает РИА "Новости".

По словам Рогова, взрыв вблизи рынка можно считать терактом, организованным украинскими властями. "Таким образом Киев хочет дестабилизировать обстановку в регионе и сорвать восстановление мирной жизни", - отметил представитель запорожской администрации.

Позже стало известно, что в результате инцидента пострадал один человек, которого госпитализировали в местную клинику. Как уточнили правоохранители, автомобиль подорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

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