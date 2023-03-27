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  • Опубликована сегодня в 13:32

Сибирь осталась без Меладзе: в городах региона его концерты отменены

Запланированные в Новосибирске, Барнауле и Кемерове концерты певца Валерия Меладзе не состоятся. Возврат билетов возможен, сообщают концертные организации.

К осжалению, это не первый случай непредвиденной отмены мероприятий артиста: выступлению Меладзе 8 марта и 2 мая в Барвихе и Красноярске также не суждено произойти.

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