Запланированные в Новосибирске, Барнауле и Кемерове концерты певца Валерия Меладзе не состоятся. Возврат билетов возможен, сообщают концертные организации.

К осжалению, это не первый случай непредвиденной отмены мероприятий артиста: выступлению Меладзе 8 марта и 2 мая в Барвихе и Красноярске также не суждено произойти.