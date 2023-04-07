Прокуратура Москвы проверит исполнителя Валерия Меладзе, оказывает ли он денежную помощь украинской армии. Такое задание поручила Генпрокуратура, сообщает источник из правоохранительных органов.

Обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность Меладзе направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, который подозревает исполнителя в антироссийской деятельности.

Причина такого решения: на новогоднем корпоративе Меладзе поддержал украинский националистический лозунг.