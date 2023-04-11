В США предложили ввести вооруженные силы в Мексику для борьбы с наркокортелями. Об этом сообщает Politico.
Соответствующее предложение было озвучено конгрессменами от Республиканской партии Дэном Креншоу и Майком Вальцем.
Законодатели считают, что к мексиканским наркокартелям должны быть отношение как к боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России).
Данную идею отверг президент США Джо Байден. Предложение также было отклонено главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.
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