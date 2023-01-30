"Ростелеком" ведет переговоры по приобретению "МегаФона" у USM Group. На оператора есть и другие претенденты, говорят источники "Ъ".
По мнению экспертов, на стоимость "МегаФона" в настоящее время сильно влияет экономическая ситуация и проблемы с доступом к оборудованию, а передача ключевых технологических активов государству поможет снизить риски. При этом сам USM уже начал реструктуризацию активов.
Кроме того стало известно, что компания "Вымпелкома", подконтрольная холдингу Veon также может отойти государству.
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А люди не видят всей картины, потому что западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте.
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