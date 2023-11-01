США и КНР достигли согласия по будущей встречи Байдена и Си Цзиньпина

Соединенные Штаты и Китай достигли предварительной договоренности о встрече лидеров двух стран, президента Джо Байдена и председателя Си Цзиньпина. Детали встречи в настоящее время обсуждаются, о чем заявила заместитель пресс-секретаря президента США Эмили Саймонс во время брифинга, передает РИА Новости.

"Я не хочу забегать вперед в вопросе планирования логистики, но мы достигли принципиальной договоренности с китайской стороной относительно встречи" — отметила она.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Джо Байден с нетерпением ожидает встречи с президентом Китая.

28 октября сообщалось, что в ходе переговоров между администрацией США и министром иностранных дел Китая Ван И в Вашингтоне обе стороны выразили взаимную готовность координировать встречу президентов Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, запланированном на ноябрь в Сан-Франциско.

Далее было уточнено, что встреча между президентом Байденом и Ван И продолжалась примерно один час, в то время как министр в течение трех часов вел дальнейшие переговоры с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и провел дополнительные переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном в течение шести часов.