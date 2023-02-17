Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не придется вести переговоры с Москвой — ему скажут, что нужно подписать. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", — заявил Медведев.
Политик также добавил, что цена подписанного документа не будет высокой. Об этом свидетельствуют Минские соглашения, которые также не исполнялись киевским режимом.
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