Заместитель председателя Совета безопасности России допустил продвижении вооруженных сил России до Киева и Львова. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в ходе специальной военной операции не следует исключать никаких сценариев развития событий. Если это потребуется для истребления "заразы", значит надо будет это делать.

Ранее Медведев отметил, что Россия на Украине ведет боевые действия не с киевским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО.