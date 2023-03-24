Заместитель председателя Совета безопасности России допустил продвижении вооруженных сил России до Киева и Львова. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик подчеркнул, что в ходе специальной военной операции не следует исключать никаких сценариев развития событий. Если это потребуется для истребления "заразы", значит надо будет это делать.
Ранее Медведев отметил, что Россия на Украине ведет боевые действия не с киевским режимом, а с 3,6-миллионной армией НАТО.
Решение об участии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось
Саммит межгосударственного объединения планируется провести в августе текущего года
В ходе акции протеста за отмену пенсионной реформы в Париже задержали 450 человек
Более 450 человек задержаны в ходе беспорядков, вспыхнувших в четверг на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции.
Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"
В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход
Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал
Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном