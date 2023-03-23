Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина является частью Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что в связи с некоторыми геополитическими и историческими событиями Украине пришлось какое-то время жить отдельно от России, но нужно честно признаться — это часть России.

Медведев добавил, что границы между двумя государствами являются "выдуманными".