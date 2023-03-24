Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что столкновение сильнейших армий мира будет иметь чудовищные последствия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, если подобное столкновение произойдет, то уже будет невозможно понять, кто победит. В этом случае, убежден Медведев, победителей не будет.

Напомним, ранее Медведев заявил о том, что впереди планету ждут беспокойные десятилетия.