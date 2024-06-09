Дмитрий Медведев резко высказался о призыве Олафа Шольца к президенту России признать, что Украина сильна и её не поставить на колени.

"Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понёс откровенную пургу. Или, как бы сказали на известном у нас языке, рамсы попутал. Шольц заявил, что российский Президент должен признать, что Украина сильна и её не поставить на колени".

Заместитель председателя Совбеза РФ указал на то, что Украина, хотя и считается на Западе независимым государством, на самом деле находится под прямым управлением США и стран НАТО. Киев состоит на полном содержании своих союзников и получает от них все виды самого убийственного оружия, игнорируя недовольство собственного населения.

Медведев считает, что вся так называемая "сила" Украины не в её армии или экономике, а в разнузданной коррупции и оголтелом хищении западной помощи. А украинский народ тем временем вымирает и разъезжается — половина живёт в России и Европе.

"Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За враньё про неизбежную "перемогу". За то, что обрёк их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев", — написал Медведев в своём Телеграм-канале.

Бывший президент России также раскритиковал немецкого канцлера за возрождение нацизма в форме бандеровщины и за бездарность в управлении от которой Вилли Брандт и Гельмут Шмидт переворачиваются в гробах. В целом, Медведев считает Шольца слабым и некомпетентным лидером, который не заслуживает уважения.

"Ничтожество — во всём ничтожество", — резюмировал политик.

Фото: government. ru/Правительство Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0)