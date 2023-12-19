Медведев выразил благодарность ЕС за развитие российской экономики

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России связан с положительным влиянием Евросоюза. Об этом он сообщил в своем аккаунте на английском языке (предыдущий Twitter).
Касаясь вступления в силу 12-го пакета санкций против России, Медведев отметил, что европейская экономика "погружается в рецессию".
Тем не менее, по его словам, внутренний валовой продукт (ВВП) России увеличился на 5,5% в годовом исчислении в третьем квартале и на 7,8% во втором.
"ЕС, спасибо за рост!" — заявил он.
Ранее стало известно, что в состав 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза вошли 61 человек и 86 юридических лиц. Под санкции попали, в том числе, российская особая экономическая зона "Алабуга", ПАО "Туполев", Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, а также телеканалы "Спас" и "Царьград", 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, включая сына заместителя председателя Совета безопасности России, Илью Медведева.
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