Медведев выразил благодарность ЕС за развитие российской экономики

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России связан с положительным влиянием Евросоюза. Об этом он сообщил в своем аккаунте на английском языке (предыдущий Twitter).

Касаясь вступления в силу 12-го пакета санкций против России, Медведев отметил, что европейская экономика "погружается в рецессию".

Тем не менее, по его словам, внутренний валовой продукт (ВВП) России увеличился на 5,5% в годовом исчислении в третьем квартале и на 7,8% во втором.

"ЕС, спасибо за рост!" — заявил он.

Ранее стало известно, что в состав 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза вошли 61 человек и 86 юридических лиц. Под санкции попали, в том числе, российская особая экономическая зона "Алабуга", ПАО "Туполев", Росфинмониторинг и его руководитель Юрий Чиханчин, а также телеканалы "Спас" и "Царьград", 14 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, включая сына заместителя председателя Совета безопасности России, Илью Медведева.