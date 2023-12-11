Медведев считает, что у граждан без отчества должна быть возможность выбрать его

Возможность выбора отчества должна быть даже у тех людей, у которых его нет, считает зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в ходе встречи с отличниками школ и студентов-победителей олимпиад.
"Отчество можно получить и изменить, если это требуется по каким-то семейным правилам, но создать отчество напрямую, как я понимаю, не предусмотрено. Однако, учитывая смысл имени в нашей стране, и то, что оно является личным неимущественным благом, защищенным законом, я считаю, что стоит прийти к выводу, что отчество также подлежит этой защите и может быть выбрано человеком, даже если у него изначально его не было", — отметил он.
Медведев подчеркнул, что необходимо окончательно регулировать этот вопрос на уровне ведомственных актов и в судебной практике.
"Это является исключительно российской традицией; во многих странах действительно отчества не существует.Отчество также заслуживает защиты и охраны; это, по сути, те традиционные ценности, которые мы должны беречь", — подчеркнул Медведев.
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