Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 79,3563
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 86,7207
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 18:58

Медведев жестко прокомментировал теракт в Петербурге

Несистемная оппозиция в России убивает собственных граждан. Так прокомментировал теракт в Петербурге заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, намекнув на причастность убийцы журналиста Татарского к окружению Алексея Навального.

"Оппозиция, которая не придерживается установленных правил, противостоит народу и ведет себя неадекватно, используя взрывы и убийства. Эти террористы желают поражения России и гибели нашей Родины, а теперь они убивают своих сограждан", - написал Медведев в своем Telegram.

По его словам, террористы не могут быть допущены к переговорам. Их следует ликвидировать как бешеных собак, изрыгающих ядовитую слюну. Это должно происходить быстро и без лишних слов, как только предоставится возможность.

Мир

Рябков назвал крахом отношения между Россией и США

Отношения между Россией и США разрушены и могут быть охарактеризованы словом "крах". Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков.

Читать полностью

Лукашенко посетит Россию 5-6 апреля

Президент Белоруссии встретится в лидером РФ Владимиром Путиным

Читать полностью

Общество

Жительница Чебаркуля пожаловалась в полицию на желто-синий забор рядом с домом

После жалобы женщины в Чебаркуле перекрасили забор у жилого дома, который ранее был окрашен в желто-синие цвета. Эти цвета были выбраны два года назад.

Читать полностью

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

Читать полностью

Новости