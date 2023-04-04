Несистемная оппозиция в России убивает собственных граждан. Так прокомментировал теракт в Петербурге заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, намекнув на причастность убийцы журналиста Татарского к окружению Алексея Навального.

"Оппозиция, которая не придерживается установленных правил, противостоит народу и ведет себя неадекватно, используя взрывы и убийства. Эти террористы желают поражения России и гибели нашей Родины, а теперь они убивают своих сограждан", - написал Медведев в своем Telegram.

По его словам, террористы не могут быть допущены к переговорам. Их следует ликвидировать как бешеных собак, изрыгающих ядовитую слюну. Это должно происходить быстро и без лишних слов, как только предоставится возможность.