Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в американском Индиан-Уэллсе. После перенесенной операции он выиграл свой 19-й матч подряд.
В ½ финала турнира категории Masters он победил американца Фрэнсиса Тиафо — 7:5, 7:6 (7:4), передают международные спортивные агентства.
Беспроигрышная серия позволила Медведеву одержать победу в трех турнирах к ряду — соревнования категорий ATP-250 в Катаре, ATP-500 в Роттердаме и Дубае.
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