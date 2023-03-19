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  • Опубликована сегодня в 7:56

Медведев выиграл 19-й матч подряд на турнирах ATP и Masters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в американском Индиан-Уэллсе. После перенесенной операции он выиграл свой 19-й матч подряд.

В ½ финала турнира категории Masters он победил американца Фрэнсиса Тиафо — 7:5, 7:6 (7:4), передают международные спортивные агентства.

Беспроигрышная серия позволила Медведеву одержать победу в трех турнирах к ряду — соревнования категорий ATP-250 в Катаре, ATP-500 в Роттердаме и Дубае.

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