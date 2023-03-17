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  • Опубликована сегодня в 12:54

Медведев призвал заканчивать работу над законом о пробации заключенных

В этом году должна быть окончательно сформирована нормативная база закона о пробации. Такую задачу перед Минюстом поставил Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Этот закон предполагает социальную адаптацию осужденных, содержит меры поддержки граждан как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Надо в этом году окончательно сформировать нормативную базу, чтобы закон мог полноценно заработать с 1 января следующего года", — отметил Медведев на заседании коллегии министерства, передает РИА "Новости".

Напомним, закон о пробации в России предполагает введение в стране института социальной адаптации осужденных лиц. Документом определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная.

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