Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с падением американского беспилотника в Черное море, заявил, что США "оборзели вконец" и реагировать на их посылы надо предельно жестко.

"Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно", — написал Медведев в своем Telegram.