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  • Опубликована сегодня в 11:34

Медведев обвинил США в "борзости"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с падением американского беспилотника в Черное море, заявил, что США "оборзели вконец" и реагировать на их посылы надо предельно жестко.

"Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно", — написал Медведев в своем Telegram.

Мир

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Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

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В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

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