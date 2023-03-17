Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию с падением американского беспилотника в Черное море, заявил, что США "оборзели вконец" и реагировать на их посылы надо предельно жестко.
"Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно", — написал Медведев в своем Telegram.
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