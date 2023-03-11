Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на идею переименовать Россию в Московию предложил назвать Украину Schweinisch Bandera-Reich, что означает "Свинский Бандера-рейх".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию.
По словам Медведева, верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. На это Зампредседателя Совбеза РФ предложил называть украинский режим Schweinisch Bandera-Reich — написал Медведев в Telegram, передает РИА "Новости".
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