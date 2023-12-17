Исследователи: опытные медитирующие способны вызывать кратковременную потерю сознания

Исследование, опубликованное в журнале Neuropsychologia, выяснило, что опытные медитирующие могут произвольно вызывать кратковременную потерю сознания. В тибетском буддизме это явление известно как "ниродха".

Ученые провели эксперимент с 51-летним мужчиной, проводившим более 23 тысяч часов медитаций. С использованием метода ЭЭГ они подтвердили, что испытуемый способен управлять своим состоянием сознания, производя 37 актов "отключения" в 29 сеансах медитации.

Это исследование представляет первые убедительные доказательства способности опытных медитирующих воздействовать на свое сознание, отмечая значительные изменения в работе ума после таких переживаний, сообщает Газета.Ру.