Исследователи: опытные медитирующие способны вызывать кратковременную потерю сознания

Исследование, опубликованное в журнале Neuropsychologia, выяснило, что опытные медитирующие могут произвольно вызывать кратковременную потерю сознания. В тибетском буддизме это явление известно как "ниродха".
Ученые провели эксперимент с 51-летним мужчиной, проводившим более 23 тысяч часов медитаций. С использованием метода ЭЭГ они подтвердили, что испытуемый способен управлять своим состоянием сознания, производя 37 актов "отключения" в 29 сеансах медитации.
Это исследование представляет первые убедительные доказательства способности опытных медитирующих воздействовать на свое сознание, отмечая значительные изменения в работе ума после таких переживаний, сообщает Газета.Ру.
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