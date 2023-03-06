Медицинские работники новых регионов России получили специальные социальные выплаты, так как, по словам президента РФ Владимира Путина, они "работают в очень тяжелых условиях". Размер полученной суммы составил 15,5 тысяч рублей, сообщили представители Соцфонда страны.

«Начиная со старта выплат в феврале общая сумма назначенных им средств составила 50 млн рублей. Всего в новых субъектах России выплата произведена 15,5 тыс. медработников на сумму 121 млн рублей»

Ранее глава парламента Крыма предложил объединить новые регионы в один федеральный округ.