Медицинские работники новых регионов России получили специальные социальные выплаты, так как, по словам президента РФ Владимира Путина, они "работают в очень тяжелых условиях". Размер полученной суммы составил 15,5 тысяч рублей, сообщили представители Соцфонда страны.
«Начиная со старта выплат в феврале общая сумма назначенных им средств составила 50 млн рублей. Всего в новых субъектах России выплата произведена 15,5 тыс. медработников на сумму 121 млн рублей»
Ранее глава парламента Крыма предложил объединить новые регионы в один федеральный округ.
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