Украинские медики сталкиваются с огромным числом боевых ранений самого разного характера, о которых натовские специалисты даже не имели понятия. Об этом пишет британская газета Times.

"Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО", — пишет издание.

Как отмечается в статье, в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии "украинцы поняли, что теперь настала их очередь обучать натовских врачей, а не наоборот", передает РИА "Новости".