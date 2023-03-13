Украинские медики сталкиваются с огромным числом боевых ранений самого разного характера, о которых натовские специалисты даже не имели понятия. Об этом пишет британская газета Times.
"Украинские медики становятся свидетелями таких масштабов и тяжести потери, которые не знакомы НАТО", — пишет издание.
Как отмечается в статье, в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран альянса в Эстонии "украинцы поняли, что теперь настала их очередь обучать натовских врачей, а не наоборот", передает РИА "Новости".
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