Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев призывает к запрету продажи препаратов корвалола и валокордина в России. В своем заявлении он ссылается на доклад "Демография 2030", предлагающий ограничения на продажу аптечных жидкостей с этиловым спиртом более 30% в определенные часы.

Конев подчеркивает потенциальную опасность этих препаратов, отмечая, что они содержат снотворные и седативные вещества, не воздействующие на сосуды сердца. Он выражает беспокойство о том, что использование данных препаратов при сердечных приступах может скрывать симптомы и создавать ложное чувство стабильности, что может привести к трагическим последствиям. Конев подчеркивает, что несмотря на популярность этих препаратов, они не являются официально признанными сердечными лекарствами, сообщает Общественная Служба Новостей.