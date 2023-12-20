Врач-Кардиолог Конев призывает к запрету продажи корвалола и валокордина в России

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев призывает к запрету продажи препаратов корвалола и валокордина в России. В своем заявлении он ссылается на доклад "Демография 2030", предлагающий ограничения на продажу аптечных жидкостей с этиловым спиртом более 30% в определенные часы.
Конев подчеркивает потенциальную опасность этих препаратов, отмечая, что они содержат снотворные и седативные вещества, не воздействующие на сосуды сердца. Он выражает беспокойство о том, что использование данных препаратов при сердечных приступах может скрывать симптомы и создавать ложное чувство стабильности, что может привести к трагическим последствиям. Конев подчеркивает, что несмотря на популярность этих препаратов, они не являются официально признанными сердечными лекарствами, сообщает Общественная Служба Новостей.
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