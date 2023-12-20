Молекулярные биологи из Германии разработали технологию для быстрой проверки лекарств от нейромышечных заболеваний

Врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев призывает к запрету продажи препаратов корвалола и валокордина в России. В своем заявлении он ссылается на доклад "Демография 2030", предлагающий ограничения на продажу аптечных жидкостей с этиловым спиртом более 30% в определенные часы.