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Молекулярные биологи из Германии разработали технологию для быстрой проверки лекарств от нейромышечных заболеваний
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  • Опубликована сегодня в 10:20

Молекулярные биологи из Германии разработали технологию для быстрой проверки лекарств от нейромышечных заболеваний

Немецкие молекулярные биологи разработали технологию для быстрой проверки лекарств от нейромышечных заболеваний, создав двумерную культуру мышечных и нервных клеток. Эта инновация позволяет проводить массовые тесты препаратов с минимальными затратами.

Руководитель научной группы, Мина Гути, отмечает, что двухмерные культуры нервно-мышечных синапсов обеспечивают возможность массового скрининга препаратов для лечения нейромышечных заболеваний. Нейромышечные заболевания, включая спинальную мышечную атрофию, представляют серьезную категорию болезней.

Ученые также разработали подход с использованием перепрограммированных стволовых клеток пациентов, который позволяет эффективно выращивать двухмерные аналоги нейромышечных синапсов для быстрой проверки лекарств, сообщает ТАСС.

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