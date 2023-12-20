Молекулярные биологи из Германии разработали технологию для быстрой проверки лекарств от нейромышечных заболеваний

Немецкие молекулярные биологи разработали технологию для быстрой проверки лекарств от нейромышечных заболеваний, создав двумерную культуру мышечных и нервных клеток. Эта инновация позволяет проводить массовые тесты препаратов с минимальными затратами.
Руководитель научной группы, Мина Гути, отмечает, что двухмерные культуры нервно-мышечных синапсов обеспечивают возможность массового скрининга препаратов для лечения нейромышечных заболеваний. Нейромышечные заболевания, включая спинальную мышечную атрофию, представляют серьезную категорию болезней.
Ученые также разработали подход с использованием перепрограммированных стволовых клеток пациентов, который позволяет эффективно выращивать двухмерные аналоги нейромышечных синапсов для быстрой проверки лекарств, сообщает ТАСС.
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