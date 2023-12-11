В 2024 году перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями будет расширен до 111 позиций, по заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Правительство ежегодно расширяет список специализированных продуктов, предоставляемых бесплатно детям, нуждающимся в особом лечении и питании. С начала года этот перечень будет включать в себя 111 наименований.
Мишустин отметил, что дети с тяжелыми редкими заболеваниями требуют особой заботы, и предоставление им специализированных продуктов необходимо для их благополучия. Глава кабмина подчеркнул важность регулярного предоставления этого питания в достаточном количестве во всех регионах страны по назначению врача. Расширение перечня продуктов стало возможным после предыдущего увеличения списка до 103 позиций в декабре 2022 года. Также отмечается, что с июня 2023 года перечень будет обновляться дважды в год, что обеспечит более оперативный отклик на потребности детей-инвалидов, сообщает ТАСС.
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