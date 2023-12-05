О регистрации в РФ случаев заболевания микоплазменной инфекцией заявил Роспотребнадзор

Случаи заражения микоплазменной инфекцией фиксируются в России, однако появление ее более серьезных форм не отмечено, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По их данным, в настоящее время в стране регистрируются отдельные случаи заражения микоплазменной инфекцией, и, подобно ситуации за рубежом, нет изменений в клинической картине заболевания, включая отсутствие более тяжелых форм инфекции, сообщает ТАСС.
Роспотребнадзор отметил, что все групповые случаи заражения инфекцией находятся на стадии расследования, с проведением комплексной лабораторной диагностики и организацией противоэпидемических мероприятий. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, способной выявлять инфекционных больных в кратчайшие сроки и предотвращать распространение инфекции среди населения, ситуация с заболеваемостью в настоящее время полностью контролируется Роспотребнадзором.
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