О регистрации в РФ случаев заболевания микоплазменной инфекцией заявил Роспотребнадзор

Случаи заражения микоплазменной инфекцией фиксируются в России, однако появление ее более серьезных форм не отмечено, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По их данным, в настоящее время в стране регистрируются отдельные случаи заражения микоплазменной инфекцией, и, подобно ситуации за рубежом, нет изменений в клинической картине заболевания, включая отсутствие более тяжелых форм инфекции, сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор отметил, что все групповые случаи заражения инфекцией находятся на стадии расследования, с проведением комплексной лабораторной диагностики и организацией противоэпидемических мероприятий. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора, способной выявлять инфекционных больных в кратчайшие сроки и предотвращать распространение инфекции среди населения, ситуация с заболеваемостью в настоящее время полностью контролируется Роспотребнадзором.