В 2023 году обновили отделения лучевой диагностики в 17 больницах Удмуртии

В 17 медицинских учреждениях Удмуртии произведены обновления отделений лучевой диагностики, где размещено значительное оборудование, согласно информации, предоставленной пресс-службой Минздрава республики. Согласно сообщению ведомства, республика, используя средства нацпроекта, совместно с собственными ресурсами провела капитальные ремонты помещений, предназначенных для установки тяжелого оборудования. Таким образом, по меньшей мере 17 районных больниц обновили свои отделения лучевой диагностики.

Министерство отметило, что ключевым событием в сфере здравоохранения 2023 года стало открытие новых поликлиник, предназначенных для приема пациентов. Эти включают в себя детскую поликлинику в Можге и взрослую поликлинику в Воткинске. Оба новых здания были построены и оборудованы современными медицинскими средствами, сообщает ТАСС.

Пресс-служба подчеркнула, что благодаря этим изменениям десятки тысяч пациентов из небольших городов Удмуртии могут теперь получать современную и квалифицированную медицинскую помощь.