К 2025 году обновить 70% детских медучреждений намерены в Волгоградской области

Реализация программы по обновлению детских учреждений здравоохранения позволит в 2025 году обновить техническую базу 70% детских медицинских учреждений в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров в ходе видеоконференции, посвященной открытию медицинских объектов в регионах, с участием президента РФ Владимира Путина.

"Реализация программы по модернизации детских учреждений здравоохранения позволит в 2025 году обновить материально-техническую базу 70% детских медицинских учреждений региона. Мы рассчитываем, что программа будет продолжена", - отметил губернатор.

Бочаров подчеркнул, что благодаря масштабной программе по модернизации и развитию системы здравоохранения в области создаются современные условия для предоставления медицинской помощи населению во всех основных направлениях. При этом основное внимание уделяется сохранению здоровья детей и общей поддержке материнства и детства. За последние годы более 70 территориальных подразделений детских медицинских учреждений прошли процесс модернизации, сообщает ТАСС.