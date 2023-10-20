В больницы Удмуртии поступило 29 отечественных аппаратов УЗИ

В Удмуртии поступила вторая партия отечественных аппаратов для проведения ультразвуковых исследований, закупленных в рамках нацпроекта "Здравоохранение". 29 аппаратов были распределены по 21 больнице, как сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
В Воткинской городской больнице и 16 районных больницах (Балезинская, Вавожская, Воткинская, Дебесская, Завьяловская, Камбарская, Каракулинская, Кезская, Кизнерская, Киясовская, Красногорская, Малопургинская, Селтинская, Сюмсинская, Шарканская, Юкаменская) будет по одному аппарату для проведения ультразвуковых исследований. Алнашская и Якшур-Бодьинская районные больницы, а также Глазовская межрайонная больница получат по два аппарата УЗИ. Сарапульская городская больница будет обеспечена шестью такими аппаратами.
Минздрав Удмуртии уточнил, что все эти аппараты произведены на территории России и называются "Рускан". Они предназначены для проведения ультразвуковых исследований органов брюшной полости, сердца и сосудов, малого таза, молочной железы и щитовидной железы, сообщает Udm-Info.
Напомним, что в июне этого года в Удмуртию поступила первая партия аппаратов УЗИ в количестве 26 единиц. В течение текущего года также планируется закупка новых рентген-аппаратов, маммографов и эндоскопического оборудования для проведения более щадящих процедур и операций для пациентов в больницах республики.
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