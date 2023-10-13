В Херсонской области было выдано 100 000 медицинских страховых полисов

Сто тысяч жителей Херсонской области приобрели полисы медицинского страхования, как сообщается в Telegram-канале председателя правительства региона Андрея Алексеенко.
"Сегодня в Херсонской области был выдан сто тысячный полис медицинского страхования. Этот юбилейный полис был вручен жительнице Каховки, которая воспользовалась электронным сервисом "Госуслуги" для оформления этого важного медицинского документа.
Сейчас это самый быстрый и удобный способ получить необходимую государственную медицинскую помощь", — сообщил Алексеенко в своем telegram-канале.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что все жители Херсонской области могут получить бесплатное медицинское обслуживание, независимо от наличия страховых полисов ОМС или российских паспортов.
"Иногда нашим пациентам проще попасть к узким специалистам. Люди просто записываются в регистратуре и приходят на прием в тот же день или, в крайнем случае, в ближайшие дни", — сказал Сальдо.
Губернатор добавил, что проблемы в сфере медицины успешно решаются. Он также отметил, что материальное обеспечение медицинских учреждений улучшается, и существуют значительные положительные изменения в обеспечении больниц и поликлиник медицинскими специалистами, сообщает ТАСС.
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