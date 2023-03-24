Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 76,3072
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.03.2023 : 83,1452
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 11:58

СБУ инициировала арест имущества супруги Медведчука

Судебные органы Украины вынесли постановление об аресте активов супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука на сумму более 12 млн долларов, включая 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени А. М. Кузьмина в Запорожье. Об этом пишут украинские СМИ.

Как отмечают источники, супруга Медведчука Оксана Марченко управляла акциями через три офшорных компании. Арест активов произошел по решению суда, инициированному Службой безопасности Украины. Дополнительных деталей и причин ареста не сообщается.

Виктор Медведчук — политик, бизнесмен и общественный деятель, возглавивший на Украине оппозиционную партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". По некоторым данным, Медведчук считается близким другом президента России Владимира Путина. В 2021 году на Медведчука были наложены санкции США за "угрозу национальной безопасности и суверенитету Украины".

Мир

Эстония высылает из страны российского дипломата

МИД Эстонии принял решение о высылке до 29 марта еще одного российского дипломата.

Читать полностью

Скотт Риттер: политика США может стоить Украине еще сотен тысяч жизней

США собрались воевать до последнего украинца

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости