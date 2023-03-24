Судебные органы Украины вынесли постановление об аресте активов супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука на сумму более 12 млн долларов, включая 6,8% акций электрометаллургического завода "Днепроспецсталь" имени А. М. Кузьмина в Запорожье. Об этом пишут украинские СМИ.

Как отмечают источники, супруга Медведчука Оксана Марченко управляла акциями через три офшорных компании. Арест активов произошел по решению суда, инициированному Службой безопасности Украины. Дополнительных деталей и причин ареста не сообщается.

Виктор Медведчук — политик, бизнесмен и общественный деятель, возглавивший на Украине оппозиционную партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". По некоторым данным, Медведчук считается близким другом президента России Владимира Путина. В 2021 году на Медведчука были наложены санкции США за "угрозу национальной безопасности и суверенитету Украины".